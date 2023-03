Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Giovanni Guardalà ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione riguardante Pogba.'Su Pogba si è detto tanto. Certamente gli infortuni non sono colpa giocatore, la colpa è il ritardo al ritiro. Calvo ha ribadito che primo a essere deluso è Pogba , ma anche la Juve non è contenta di questa situazione per come è stata gestita dal giocatore a inizio stagione con la terapia conservativa che ha allungato tempi di recupero prima dell’intervento chirurgico. Verrano fatte valutazioni se dovesse andare avanti così. Se invece darà segnali positivi non ci saranno problemi'.