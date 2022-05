Direttamente attraverso le colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha detto la sua su chi secondo lui sia la squadra più forte del campionato, soffermandosi anche sulla stagione della Juve.



'Non c'è squadra più forte del Napoli in Serie A. La squadra di Spalletti era la più attrezzata, ma proprio nel momento in cui ha pensato di poter centrare il bersaglio grosso, si è sciolta nei limiti caratteriali. Le altre hanno conosciuto la peggiore stagione: ad agosto Allegri e Gasperini le mani avanti le avevano comunque già messe'.