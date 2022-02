Nel suo editoriale per Gazzetta, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato, tra le altre cose, di Juventus:



"La nuova Juventus formato Vlahovic finge di essere interessata soltanto al quarto posto Champions e inquieta il gruppetto dei fuggitivi. Massimiliano Allegri, livornese astuto, di “gabbione” e di scoglio, assicura che lo scudetto non lo riguarda perché per agguantarlo serviranno almeno 84 punti e la sua Juve, che combinazione, arriverebbe al massimo a quota 83, se vincesse tutte le undici partite rimanenti. Ma dove sta scritto che lo scudetto quest’anno sarà assegnato dagli 84 punti in su? Da nessuna parte, lo sostiene Allegri perché gli conviene restare coperto e allineato, e viaggiare a fare spenti nella notte".