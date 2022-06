In un'intervista rilasciata alla trasmissione Il Diabolico e Il Divino, il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il mercato dei bianconeri.



'Per ora ci sono due realtà, una, che è la Juve, che anche di fronte e stagioni come questa, fallimentare, non ha problemi, prenderà giocatori molto forti. Potrà avere problemi a rinnovare certi contratti, vedi De Ligt, che non si dimezzerà lo stipendio. Poi ci sono gli altri, che vivono in realtà del tutto diverse, ci sono bilanci tragici, volontà di ridurre monte ingaggi, vedremo un mercato particolare. Chi ha le potenzialità i colpi li farà, chi non le ha non li farà'.