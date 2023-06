Intervenuto ai microfoni di TMW, il noto telecronista Rai Francesco Repice ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso Juve.'I paletti del FFP? In Inghilterra c’è chi ha 115 procedure d’infrazione e non succede nulla. La Juventus è stata crocifissa e probabilmente non parteciperà alle coppe, dobbiamo ricordare che ci sono club come il Manchester City che hanno 115 procedure d’infrazione e non esce nulla'.