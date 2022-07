Il noto giornalista e radiocronista sportivo, Francesco Repice, ha analizzato il mercato della Juventus ai microfoni di TMW, soffermandosi anche sulle situazioni legate a Demiral e Romero.'Ha perso giocatori importanti, questo è vero, Demiral e Romero erano forti e sarebbero tornati utili ora in difesa. Non so chi è più forte tra Bremer e Demiral. Sono stati ceduti quei due con troppa leggerezza'.