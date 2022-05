Il noto giornalista e tifoso del Napoli, Raffaele Auriemma, ha postato un tweet in merito alle voci ricguardanti l'interesse della Juve per Kalidou Koulibaly.



'Il Comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per il rispetto che nutre nei confronti di Napoli. Accetterebbe, invece, altre destinazioni: Barcellona Chelsea e Psg hanno già dichiarato il loro interesse'.