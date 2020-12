Dopo la sonora sconfitta per 3 a 0 rifilata dalla Juventus al Barcellona in Champions League, la panchina di Koeman sembra essere piuttosto traballante. Da mesi, ormai, il clima all'interno del club catalano è rovente e le recenti prestazioni non fanno che peggiorare le cose. In tutto questo, però, l'allenatore dei blaugrana sembra restare positivo, a raccontarlo è il giornalista Lluis Canut a Radio Cope: "Koeman non capisce la delusione della gente, la squadra è comunque qualificata agli ottavi. Lui resta ottimista e non ha perso la speranza".