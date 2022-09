Il noto giornalista, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, dove ha parlato anche del gol annullato alla Juve contro la Salernitana.'Io contesto il comunicato in cui dicono di non avere le immagini. Se non hanno le immagini la partita è da ripetere perché il VAR non era in grado di agire correttamente, quindi c'è un errore tecnico e tecnologico. Se io ho uno strumento tecnologico che mi permette di dimostrare se c'è un errore o non c'è un errore, lo trovo fallace, che non funziona perché il VAR non ha funzionato, non aveva le immagini. Se vuoi è una provocazione ma fino ad un certo punto'.