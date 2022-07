Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare di calciomercato, il giornalista Matteo Marani ha commentato anche i movimenti in entrata della: "La Juve deve fare tanto - ha sottolineato Marani - non bastano Di Maria e Pogba che comunque sono acquisti da Juve e riconsegnano l’idea di Juve. Servono giocatori di questo livello, penso a Di Maria dal punto di vista degli assist per Vlahovic".