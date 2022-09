Il giornalista di Sky, Giovanni Guardalà, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato l'avvio di stagione della Juve.'La partita di ieri non è stata bella, nel secondo tempo si sono visto poco gioco molti lanci di Perin . Lo Spezia ha fatto il gioco, ma non ha tirato in porta. Rispetto all’anno scorso c’è un bel passo in avanti dal punto di vista dei numeri. Certamente bisogna vedere un passo in avanti sul piano del gioco. Se con lo Spezia riesci a portarla a casa, per vincere con Fiorentina e Psg la Juve deve fare qualcosa in più'.