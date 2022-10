Intervenuto presso le colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è stata la gara di ieri sera tra Milan e Juve.'La cancellazione della Juve è avvenuta in modo ordinato, insistente, naturale. Il Milan ha giocatori che prescindono dal valore della squadra. Alla Juve non basta nemmeno un tentativo tardivo di organizzazione. E non sembra una situazione molto migliorabile'.