Attraverso un tweet condiviso sul suo profilo Twitter, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la situazione che sta vivendo la Juve.'Nel caos societario della Juve -Allegri contro Calvo (uomo di John Elkann) perché ha chiuso con Giuntoli a sua insaputa (arriverà, ADL lo libererà, prima o poi, magari a mercato chiuso) e ha l’incubo di Spalletti – e Scanavino che conferma il tecnico nonostante l’ostilità della maggioranza della tifoseria. Quale sarà il progetto tecnico? Manna – di cui mi dicono un gran bene – sarà in sintonia con Max? E il valore della rosa, sceso drammaticamente sarà motivo di riflessioni ulteriori? La telenovela, nonostante gli annunci di facciata, non è ancora finita. Forse in casa Exor il problema non sono le risorse, ma le idee chiare'.