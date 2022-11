Il noto giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Pressing, dove ha analizzato la ripresa dei bianconeri avvenuta in questa ultima parte del 2022.‘Da un punto di vista tecnico io credo che la vera crescita venga da Rabiot, non credo che dipenda dall'inserimento dei giovani che pure stanno facendo bene. Credo che la crescita di Rabiot abbia dato quella qualità al pensiero della Juve che stava evidentemente mancando. Dall'altro punto di vista, tutti noi abbiamo esagerato nelle critiche ad Allegri. La Juventus ha vinto le ultime sei gare senza subire gol e se Allegri ha sbagliato prima, ora sbaglia veramente poco. A me sembra che la Juve sia tornato in campo, i giocatori siano tornati allenabili, hanno dato la loro disponibilità e la qualità l'hanno sempre avuti’.