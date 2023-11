Il noto giornalista Paolo Bargiggia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha analizzato quella che è stata la sfida di ieri tra Juve e Inter.'Juve-Inter? Una gara oscena. Provo un po’ di compassione per i tanti tifosi che pagano biglietti, prendono freddo e si fanno tanti chilometri. Le due squadre hanno tirato in porta in due occasioni; oltre alla conclusione del gol, una di Chiesa per la Juve ed un tiro strozzato di Barella per l’Inter'.