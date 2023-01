Ospite negli studi di Pressing, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso Juve.'Il sistema ha paura della Juve in Serie B. Mandare la Juve in B per il calcio italiano è come prendere un machete e tagliarsi le palle. La Federazione non ne ha presa una a parte l’Europeo negli ultimi anni. Il calcio era la quarta industria italiana, ora è la settima. A Roma avverto grande paura di perdere la Juve e oltre dieci milioni di tifosi, anche per la questione delle disdette e dei diritti tv'.