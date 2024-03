Il noto giornalista di Sky, Giovanni Guardalà, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato del momento che sta vivendo la Juve.'Le ultime otto partite giocate sono da lotta per non retrocedere, il rendimento casalingo, in quello che una volta era una sorta di fortino, è disarmante: nelle ultime 5 partite all'Allianz una vittoria nel recupero con il Frosinone, tre pareggi e una sconfitta contro squadre, fatta eccezione per l'Atalanta, in lotta per non retrocedere'.