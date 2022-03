Come spesso accade in questi casi, al termine di Juve-Villarreal diversi giornalisti e analisti hanno spostato il tiro sullo stato del calcio italiano, attribuendo l'eliminazione bianconera a un livello sempre più basso della Serie A. Non è di questo avviso il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore, che in un editoriale sottolinea come quella di ieri sia stata soltanto la sconfitta della Juventus e della sua idea di calcio, riproposta da Allegri dopo due stagioni "sgangherate" e definita da Pastore "giurassica, all'insegna di una taccagneria che flirta con il disastro".