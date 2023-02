Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it, dove ha parlato anche della situazione dei bianconeri.'Lo scenario è drammatico. E’ giusto che la Juve paghi se deve pagare, ma quando scese in B, la Serie A aveva un prodotto migliore. rispetto ad oggi. Si vuole prorogare l’accordo per altri due anni perché la Lega non ha prodotto nulla: se guadagni 200 e ne spendi 250, il problema è il tuo. Non può e non deve passare in un paese civile'.