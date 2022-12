Il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni su quanto sta avvenendo in casa Juve attraverso il canale Youtube di Fabio Caressa.'Sul piano sportivo non credo che ci saranno grandi provvedimenti, al contrario del piano penale dove invece potrebbero esserci dei problemi. Ricordiamoci comunque che la Juve dei nove Scudetti e delle due finali di Champions non esiste più, perché non ci sono più Agnelli e tutto il CDA'.