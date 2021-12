Le parole a Sky Sport di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, in riferimento alla prima parte di stagione della Juventus: "Il girone d’andata dei bianconeri è più ricco di ombre che di luce. È evidente che i gol di Cristiano Ronaldo non potessero essere rimpiazzati. Adesso, servirà una punta già nel mercato di gennaio, nonostante le ultime dichiarazioni di Arrivabene vadano in direzione opposta".