Dall'editoriale di Guidosu Tuttosport:"Insomma, il contesto non è secondario per inquadrare alcuni dei fatti di cui la Juventus dovrà rispondere. E questo deve essere tenuto in considerazione soprattutto a livello di opinione pubblica, perché un giudice attraverso un giusto processo (e un dibattimento in cui chiarire le vicende) stabilirà la verità, ma nel frattempo la narrazione avrà fatto il suo sporco lavoro sul pensiero comune e, in certi casi, creato dei mostri. Andate a chiedere a un ds qualsiasi se lo sono davvero, senza microfoni o telecamere, poi ne riparliamo".