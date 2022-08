Attraverso le colonne del suo editoriale del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul Napoli di Spalletti, includendolo pienamente nella lotta scudetto.'Sono convinto che possa lottare per il primo posto: in giro non vedo squadre perfette. In questo periodo non sono ovviamente contemplabili le tante variabili stagionali - impegni europei, infortuni, squalifiche, cali di condizione, sfighe diffuse; si ragiona sul potenziale e sulle prime indicazioni'.