Attraverso le colonne del suo editoriale, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato così quella che è stata la sfida di ieri sera tra Napoli e Juve.'Grandissimo Napoli, (lo scudetto meriterebbe di riceverlo già oggi) trascinato da un super-Osimhen sostenuto però dai migliori Kvara, Lobotka e Kim. La Juventus è esistita una ventina di minuti in tutto. Stavolta non ne farei un discorso di individualità mancate: la squadra di Spalletti è entrata in campo per vincere, quella di Allegri per portare a casa almeno un punto. Hanno deciso le differenti consapevolezze, la stabilità ha strabattuto la precarietà di una stagione complicata e in parte sbagliata'.