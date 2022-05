Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rialsciato delle dichiarazioni durante il corso della puntata di Tiki Taka, in cui ha fatto anche un confronto tra Massimiliano Allegri e Andrea Pirlo.



SU ALLEGRI E PIRLO - 'Stagione negativa, non disastrosa. Il paragone Allegri-Pirlo non regge perchè uno ha vinto 6 titoli, l'altro era al primo anno'.



SULLA FINALE - 'Chi perde non succede nulla, uno ha un contratto di 4 anni, Inzaghi resta. L'Inter non sta benissimo economicamente, non può permettersi di prendere un altro allenatore e strapagarlo. E poi Inzaghi ha fatto benissimo'.