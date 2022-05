In una lunga intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla finale di Coppa Italia tra Juve ed Inter e sul ciclo dei bianconeri durato 10 anni.



'La Juve ha scelto una partita di buona qualità per dire addio al suo lunghissimo ciclo. Ora però è finito per esaurimento e perché sono tornati gli avversari. Nei dieci anni dei nove scudetti era scomparsa Milano, l'altra faccia della Juve'.