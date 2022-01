Il giornalista di Mediaset, Dario Donato, attraverso il suo profilo Twitter ha commentato le voci di mercato che vorrebbero Icardi vicino alla Juventus: "Se la Juventus cede Morata per prendere Icardi secondo me fa un affare in termini di rafforzamento della rosa. Pure in sovrappeso. Ma per gestire tutta la ciurma che Icardi si porta dietro ci vorrà la Juventus di una volta. Il rischio è solo quello, non tanto il giocatore".