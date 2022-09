Il giornalista Sky Giovanni Guardalà, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la prestazione della Juve nel match di ieri sera.'L’atteggiamento del secondo tempo, aver creato situazioni pericolose più di quanto visto in campionato. A Firenze non si era visto niente. Quella può essere una strada tracciata per il campionato: questo cambio tattico, questa necessità senza Di Maria di puntare su due attaccanti. Nel secondo tempo ci aspettavamo un crollo, una goleada, e invece…Ho visto un Psg in affanno, c’era esitazione quando la Juventus attaccava. Avevano timore che con quei cross potessero avere dei problemi'.