Attraverso il suo profilo Twitter, il noto giornalista Marco Mazzocchi ha espresso il suo pensiero riguardo la rete convalidata a Rabiot contro la Sampdoria.'Sul gol di #Rabiot (io non commento gli episodi da moviola) la cosa assurda è che con un notevole numero di telecamere (e sempre per 40€ mensili) non esista una immagine limpidissima dell’episodio. E che, a questo punto, credo non la avesse neanche il #VAR'.