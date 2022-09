Il noto telecronista Riccardo Trevisani, è tornato a parlare dei gravi errori arbitrali che si sono verificati nell'ultimo turno di campionato.'Il problema è che la gente ha bisogno che gli arbitri dicano di aver sbagliato. Questa intoccabilità degli arbitri che non parlano nel 2022 dove comunicano anche le bottiglie d’acqua non va bene. Bisogna parlare, bisogna dire di aver commesso un grave errore, perché questo è quello che è successo a Torino. E qualcuno deve pagare, senno rimaniamo sempre con i soliti discorsi. Non va sempre tutto bene'.