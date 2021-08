il giornalista della Rai, Paolo Paganini, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato il quasi certo passaggio di Lionel Messi al PSG: "Buongiorno. #Messi al #Psg e dove sennò? Al #City? #Uefa e #Fifa stendono tappeti rossi agli arabi per il Mondiale, però bocciano la Superlega (su cui si può essere d’accordo o no) e danno bastonate a club senza peso politico come lo Spezia. È tutto Sèa!!!"