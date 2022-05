Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay, in cui ha parlato anche del possibile trasferimento di Palo Dybala all'Inter.



'Se conosco bene Marotta, tra lunedì e mercoledì fa l'offerta alla Joya. Non ha altre offerte, dopo Venezia la Roma si è fermata. Commissioni? Si dovrà anche accontentare Dybala, in questo momento il mercato è messo così. Andare all'Inter? Nel 3-5-2 di Inzaghi gioca pochissimo'.