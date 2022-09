Intervenuto presso le colonne del Corriere dello Sport, il direttore del medesimo giornale Ivan Zazzaroni, ha analizzato anche il lavoro svolto da Massimiliano Allegri in questo avvio di stagione.'Massimiliano Allegri ha molte colpe. Le elenco proprio per la stima, enorme, che nutro nei confronti suoi e, più in generale, degli stravincenti: sei scudetti, un po’ di coppe e due finali di Champions perse con il Real di Ronaldo e il Barcellona di Messi non sono riconducibili alla fortuna. La prima. È tornato alla Juve quando avrebbe potuto (dovuto, opinione personale) preferirle il Real o l’Inter'.