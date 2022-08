Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il noto giornalista di Sky, Giovanni Guardalà, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle situazioni legate al futuro di Rabiot e Paredes.'Se va in porto Rabiot al Manchester United, significa che la Juve ha già in pugno Paredes, giocatore che stanno inseguendo e cercando di acquistare col minimo sforzo economico. Un calciatore come lui è fondamentale, c’è anche Arthur in uscita poi. In attacco manca un vice Vlahovic, poi arriverà Kostic. Può essere il primo degli arrivi di questa settimana, ma non basta'.