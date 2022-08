In un'intervista rilasciata durante il corso della trasmissione Pressing, il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato anche quella che è stata la prima uscita stagionale della Juve di Allegri.'Allegri non è convinto di avere una squadra più forte dello scorso anno. Lui va molto a sensazione. Ha perso De Ligt e Morata oltre Chiellini e Bernardeschi. Per me tra De Ligt e Bremer ci ha perso, visto che uno arriva dal Torino e uno è andato al Bayern Monaco'.