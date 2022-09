Intervenuto su Sky Sport 24 per fare il punto sulla Juventus, il giornalista Giovanniha parlato di come lavorerà Allegri in questi giorni senza gran parte della rosa: "Mancano 14 giocatori e Allegri farà nulla in campo, ma penserà a come ripartire nella fase più delicata della stagione. La Juve dovrà cambiare, non potrà prescindere dai due attaccanti, Milik e Vlahovic possono dare qualcosa in più. Farli coesistere con Di Maria è complicato ma questo è compito dell’allenatore che sta vivendo il periodo più complicati dei suoi anni juventini".Poi una stoccata: "Per risolvere tutto questo serve unità d’intenti, a partire dalla società. Non tutti al suo interno pensano che proseguire con Allegri sarebbe la strada giusta".