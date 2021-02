Il giornalista di Juventus Tv, Paolo Rossi, è intervenuto attraverso il proprio profilo Twitter per commentare il big match di domani sera tra Juventus e Napoli: "Il Napoli in Atalanta-Napoli mi è sembrata una squadra intimidita. Che poi è un po' quello visto anche nella ripresa di Supercoppa. Dovremo essere bravi a sfruttare il loro deficit di determinazione con una condotta di gara molto fisica, cosa che ci sta riuscendo Napoli-Juventus". Il fischio d'inizio del match è programmato per domani sera alle 18: la Juventus cerca i tre punti per proseguire la striscia positiva e risalire la classifica.