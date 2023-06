Intervenuto ai microfoni di Calciomercato L'Originale, il noto telecronista di Sky Massimo Marianella ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, di nuovo al centro del mercato della Juve.'Zaniolo ha subito due infortuni pesanti e forse non si è fatto capire. Ha un talento straordinario, ma ricordo che Fiorentina lo mandò via a 15 anni dal settore giovanile perché aveva problemi a livello di spogliatoio. A me non sembra migliorato tanto'.