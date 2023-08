Le parole di Xavier Jacobelli alla Domenica Sportiva:"Fermo restando le necessità di bilancio, per me sarebbe un errore madornale vendere Vlahovic così come Chiesa che non deve essere assolutamente ceduto. La vera discriminante della Juventus di Allegri dopo le recenti amarezze, è il gioco. Chiunque arrivi o parta, il gioco della Juve è stato assolutamente scadente e di qua deve ripartire la Juventus".