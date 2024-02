Nella serata di ieri la Juve è uscita sconfitta dal big match contro l'Inter, con la squadra di Inzaghi che ha meritato la vittoria per la superiorità manifestata in campo. Sul derby d'Italia ha espresso il suo parere anche il noto telecronista Maurizio Compagnoni, che ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport 24."Finché l’aritmetica dà speranza la Juve ci deve credere perché ha il vantaggio nel non fare le coppe europee, ma l’Inter è nettamente più forte. Sarebbe ingiusto dire che il campionato è già finito, ma se dovessi puntare 10 euro su una squadra che non sia l’Inter, farei fatica…2".