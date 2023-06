Il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Radio su quello che sarà il futuro di Davide Frattesi.'Per me Frattesi va all’Inter appena vendono Brozovic, secondo me sarà così. La Roma è più defilata anche perché è l’unica tra le pretendenti che può guadagnare sulla cessione e quindi anche se non lo prende ci guadagna'.