Il giornalista Stefano De Grandi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del caso legato a Fagioli.'Ho un sentimento strano in questi casi, un dispiacere che somiglia a compassione. Sono convinto che è un dramma per il giocatore che sbaglia e merita una punizione. Lo fa non per truffare tifosi, ma perché non riesce a trattenersi dal gioco. L’immagine delle lacrime, il fatto che fosse cercato dagli aguzzini e fosse debitore mette in evidenza un dramma personale che mi fa dispiacere. Ci sono regole, va punito, ma sono contro la punizione esemplare di molti anni o la radiazione. Non c’è voglia di illecito, ma debolezza del ragazzo che mi fa compassione'.