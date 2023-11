Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro della panchina della Juve in un'intervista concessa ai microfoni di Tv Play.'Secondo me il futuro della Juventus è investire sul gioco e i giocatori giovani. Tutte le news che io ho in questo senso mi dicono che Conte si sia promesso alla Juventus. Penso che Vlahovic sia un giocatore che con Conte potrebbe sicuramente esplodere, ricordo che la Juventus quando ha vinto lo Scudetto con Conte l’anno prima era arrivata settima'.