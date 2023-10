In casa Juve è scoppiato il caso Fagioli e in tanti si sono esposti a riguardo, tra addetti ai lavori e non. Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Giovanni Guardalà, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.'Non faccio previsioni sui mesi o gli anni, sicuramente ci sarà una squalifica lunga, su questo non ci sono dubbi. Fagioli ammesso di avere scommesso sul calcio. Da quanto risulta non sulla Juve che sarebbe stata ulteriore aggravante. Bisogna aspettare quel che deciderà la Procura. Tra fine mese e inizio novembre avremo le idee più chiare'.