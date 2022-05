Il commento di Ivan Zazzaroni, dalle colonne de il Corriere dello Sport, sul futuro di Paulo Dybala: "Ripeto una volta di più che mi auguro possa scegliere la Roma di Mou, destinazione che considero ideale per lui. Come me la pensano alcuni allenatori. Nel 3-5-2 di Inzaghi proprio non lo vedo: rischia di ripetere l’amara esperienza di Robi Baggio. Dybala ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare la nazionale, i Mondiali e se stesso. L’amore della gente non gli è mai mancato".