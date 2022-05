Durante il corso della puntata di Tiki Taka, il noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rialsciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il futuro di Paulo Dybala, spiegando come a suo modo di vedere perchè non andrà all'Inter.



'Non va all'Inter, al momento ci sono state telefonate Marotta-Antun ma non c'è stata offerta. Non hanno, né soldi, né altro'.