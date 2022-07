In un'intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908, il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Paulo Dybala.'Mi meraviglierei se non ci fosse un accordo già definito da tempo tra l’Inter e il clan Dybala. Non credo che queste cose si possano improvvisare, fermo restando che questi discorsi devono tenere conto delle cessioni. Sarebbe sì un’operazione onerosa, ma stiamo parlando di un giocatore che due anni fa veniva valutato 100 milioni e che ora è disponibile a zero'.