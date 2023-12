Nel corso di un intervento negli studi di 'Pressing', il giornalista Riccardo Trevisani affronta il complicato momento che sta attraversando Dusan Vlahovic, attribuendo la responsabilità dell'impasse all'allenatore Massimiliano Allegri. Trevisani sottolinea: "Vlahovic non è tanto un problema, ma una soluzione. Ha realizzato un gol da fuoriclasse, uno stile tipico di Giroud. Il dilemma di Vlahovic riguarda la sua mentalità, non certo le capacità tecniche. Ha segnato 17 gol in 21 partite con la Fiorentina, dimostrando di saper colpire la palla sempre rotonda. Il punto è che è un giocatore eccezionale trattato in modo ordinario.È finito in panchina un numero di volte inaccettabile, e se hai a che fare con qualcuno che, come tutti concordiamo, sta attraversando difficoltà psicologiche, metterlo in panchina 12 volte rende difficile ottenere ciò che ci si aspetta da lui. Come può sentirsi un titolare in queste condizioni?".