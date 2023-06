Le parole di giornalista Giannisu calciomercato.com:"Il senso di ripartire con Allegri qual è? Ha un contratto troppo oneroso per licenziarlo? È un falso problema, il contratto esiste ed è vero che è molto oneroso, ma la Juventus quei soldi dovrà in ogni caso pagarli. C’era semmai da pensarci prima, quando Andrea Agnelli impegnò il club per 4 anni a 7 milioni a stagione più 2 di bonus, un’autentica follia, visto che il presidente conosceva come nessun altro la vera situazione finanziaria del club".