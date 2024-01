Anche il noto telecronista Massimo Marianella ha detto la sua riguardo quello che è stato l'episodio tra Bastoni e Duda, che ha generato un fiume di polemiche negli ultimi giorni. Ecco le sue parole a Sky."L’errore del Var è gigantesco. Non è possibile, tu lo vedi e dici: fallo, punizione e probabilmente rosso. Non capisco come in pochi secondi lui si possa essere dimenticato della prima cosa che dice. Sul resto non so. Faccio una premessa: Rocchi è stato uno dei migliori arbitri italiani di sempre, e sta facendo molto bene un lavoro difficilissimo. Siamo nel momento del ricambio generazionale dei nostri arbitri che non sta riuscendo proprio benissimo, però lui ci sta provando bene".